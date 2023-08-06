Даже не имея своего полноценного флота Украина возвращает себе контроль над Черным морем. Это стало возможным благодаря отечественным разработкам беспилотных катеров.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, возвращать контроль над Черным морем украинские силы обороны начали еще в прошлом году, когда потопили флагман российского флота крейсер "Москва". После того инцидента оккупанты начали прятать свои суда в Севастопольской бухте и отдаленных гаванях. Однако теперь ситуация резко изменилась.

"И вот наконец-то мы показали, что все – для нас теперь нет в Черном море недосягаемых точек. Мы еще в августе прошлого года достали Севастопольскую бухту своими дронами. Россияне тогда очень переполошились и начали реально принимать меры", - говорит эксперт.

По его словам, свою базу в Новороссийске оккупанты считали очень безопасной, однако, наши дроны доказали обратное.

"Меры включали две вещи. Первое – большие боновые заграждения, которые действительно мешают попадать в саму эту бухту, и второе – они начали как можно меньше из этой бухты выходить. А если уже выходили, например, на стрельбы по нам "Калибрами" и "Ониксами", то выходили сразу максимально далеко, чтобы быстренько проскочить зону поражения. И дальше уже с безопасного как они считали расстояния по нам лупить. И вот наиболее безопасным был Новороссийск, это была уже такая вот тыловая-тыловая база, что уже тыловее не бывает, и тут оп, прямо там, в Новороссийские, мы их достали", - раскрыл все нюансы Евгений Дикий.

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