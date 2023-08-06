Черное море – небольшая и закрытая территория, что делает русские корабли в нем легкими мишенями для ВСУ.

Все суда российского флота, которые находятся в этом закрытом пространстве Черного моря, с точки зрения военных легкая мишень, они как в мышеловке. А у Украины уже есть средства собственного производства, которыми можно их поражать и топить.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, Черное море сейчас – это полигон для уничтожения российского флота.

"Как в мышеловке, то есть они зашли, и дальше это такой полигон уничтожения, особенно это касается кораблей. Это летчики могут зайти, отстреляться и уйти, могут береговые ракетные комплексы на любой точке выйти отстреляться и уйти, а вот морякам деться некуда. То есть они закрыты в этом пространстве и тыкаются от берега к берегу, выскочить не могут, так как вот как раз расположение такое. Потому естественно, все что плавает по морю, а российское все плавает, все это может быть потоплено", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, сейчас есть уже много способов, как украинские силы обороны могут уничтожать российский флот.

"Механизмы затопления, ну их очень много. Начиная от ракет воздушных, беспилотников воздушных, самолетов, продолжая через БЭКи так называемые - это безэкипажные катера – и заканчивая подводными управляемыми беспилотниками и торпедами управляемыми, их уже довольно немалое количество есть. Это все украинского производства, то есть это все, что мы можем производить", - подытожил эксперт.

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