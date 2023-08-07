В Черном море сосредоточены более десяти кораблей-ракетоносителей, из которых запускают "Калибры" по украинских городах. Именно эти суда является главной целью для украинских Сил обороны, однако уничтожение и других не будет лишним.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, любое российское судно в Черном море является законной и легитимной целью для украинских Вооруженных сил. А ракетоносители в приоритете, потому что именно из них обстреливаются мирные города.

"Я думаю, что это одна из главных целей вообще. Я считаю, что то, что мы можем поразить, то и надо поражать. То есть, будет это какой-то буксир – надо поражать, будет это десантный корабль надо поражать, будет это корабль, который доставляет нефть или топливо для нужд российских войск, совершенно верно – тоже нужно поражать. Достанем мы ракетоносители, а их где-то от 8 до 12 находится, и время от времени они выходят, именно катера, которые способны нести калибры. В принципе, почему нет? Это абсолютно точно цель, которую нужно уничтожать", - говорит Александр Мусиенко.

При этом эксперт добавил, что теперь российский флот в Черном море стал более осторожным. Если еще год назад они не чувствовали никакой угрозы и свободно выходили в открытое море, то сейчас больше прячутся.

"Они сейчас становятся такими очень осторожными. То есть они не позволяют себе, как где-то было год назад, когда они выходили там и могли находиться постоянно в открытом море. Так как не испытывали каких-то угроз и рисков, как они думали. То сейчас они действуют гораздо осторожнее, стараются прятаться и стараются сразу возвращаться в порты базирования, например, в тот же Севастополь", - говорит Мусиенко.

При этом стоит отметить, что украинские Силы обороны уже продемонстрировали российскому флоту, что спрятаться не получится, так как у нас есть средства, чтобы доставать их даже в самой дальней тыловой базе в Новороссийске.

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