В ночь на 6 августа российские оккупанты устроили очередную массовую ракетную атаку по Украине. Как оказалось, россияне охотились за двумя объектами – "Мотор Сич" в Запорожье и аэродром в Староконстантинове, что в Хмельницкой области.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, всего за ночь было запущено около 70 летательных объектов, большая часть из них была сбила украинскими силами ПВО. При этом эксперт отмечает, что это была средняя атака, ведь ранее были еще более мощные. Как говорит Роман Свитан, российская армия преследовала две основные цели в Украине – это "Мотор Сич" и аэродром в Староконстантинове.

"Ракетная средняя атака, причем направлена в основном была по Запорожью - это по "Мотор Сич", и по Староконстантинову – скорее всего, что-то связанное с авиационными базами, которые есть Староконстантинове. То есть вот это были основные цели. И основная цель – это в Староконстантинове, как в свое время показал на фото Министр обороны, там есть Су-24 со Storm Shadow. Поэтому, наверное, пытались как-то их вывести из строя", - говорит Роман Свитан.

Стоит отметить, что по некоторой информации, некоторые ракеты по Украине впервые за год запускали с территории Беларуси. Позже появились слухи, что это была имитация пуска. Пока официальной информации об этом нет.

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