Украинцы воюют с Россией не полтора года и даже не десять лет, а с 1223 года, это исторический факт. Тогда произошло сражение на Калке, в котором на поле боя погибли 9 украинско-половецких князей, это был первый удар татаро-монгольской орды, наследниками которой являются русские.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный аналитик и историк Петр Черник.

По его словам, украинцы смогут по-настоящему выдохнуть только тогда, когда Российская Федерация распадется. В ином случае, будут и другие войны.

"Мы выдохнем только, когда Российская Федерация распадется. Если она не распадается, нам нужно учиться жить в состоянии военной угрожаемости, которая может иметь достаточно длительный исторический характер", - говорит Петр Черник.

По словам эксперта, у нас с Россией очень длинная история воен. Мы с ними воюем с 1223 года, когда произошло сражение на Калке.

"Если мне память не изменяет, 30 мая, тогда 9 украинско-половецких князей погибли именно на поле боли. Это был первый удар татаро-монгольской орды, чьими прямыми наследниками они являются. Даже Достоевский говорит: "Поскреби россиянина – увидишь татарина". То есть, они хорошо осознают, кто они и откуда. А если Карфаген живет, то он неизбежно начнет следующую войну. Вопрос только когда и при каких обстоятельствах. Ответа у меня нет. Потому что это уже такой прогноз филигранного характера, который сейчас, в этой фазе войны, которая еще не закончилась, говорить, что будет дальше ну не совсем корректно", - говорит эксперт.

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