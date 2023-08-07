Если раньше Путин был для элит гарантом светлого будущего, то сейчас они не уверены в завтрашнем дне.

Путин создал в России такую политическую систему, при которой приближенные к нему элиты чувствовали себя очень уверенно, богатели и были уважаемыми людьми на Западе. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По его словам, раньше все было стабильно, и российские элиты очень хорошо относились к Путина, он гарантировал их высокий социальный статус, их доходы, их будущее.

"Они были людьми, которые зарабатывают большие деньги, они приезжали на Запад, инвестировали туда, им жали там руку, были уважаемыми людьми. Было понятно, что будет завтра. Вот как закончил здесь работать, уйду на пенсию, уеду туда в Ниццу, и вот между Ниццей и Сардинией буду проживать жизнь на яхте. Внуки, там дети, пристроены, все нормально. И Путин, который обеспечил вот это все, сделал это все возможным, создал социальный порядок, в рамках которого это стало возможным, конечно был для них и Бог, и царь", - говорит эксперт.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. По словам политолога, если раньше Путин был стабилизатором, то сейчас он ключевой фактор дестабилизации

"Теперь все. Если на Запад и попадут, то не в Ниццу, а в Гаагу. А что в стране будет непонятно. Ты гляди, и народ начнет барские усадьбы жечь и на вила поднимать. Потому что они ж то знают, насколько народ их ненавидит. Либо там Пригожин с кувалдой носится и там угрожает. Ну, то есть вообще ужас, никакой вообще, даже намека нет на стабильное будущее, на перспективы. Поэтому Путин вызывает конечно колоссальное раздражение у элит", - подытожил Аббас Галлямов.

Последние новости Украины:

Напомним, Начали выбивать оккупантов с высот: ВСУ нацелились на важный стратегический объект под Горловкой.

Как сообщала Politeka, 10 лет за украденный телефон: жителю Днепра грозит тюрьма, детали инцидента.

Также Politeka писала, что Оккупанты беспощадно ударили по мирным на Харьковщине, есть погибшие и раненые: дома разрушены, кадры.