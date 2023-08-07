Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал возможность ударов по портам России. Об этом специалист сообщил на 24-м канале.

"Мы обязаны предупредить мировое сообщество через испанскую диспетчерскую службу, которая всем кораблям и капитанам передает такого рода сообщения там где ведутся боевые действия или закрываются акватории. И места закрытий и причину закрытий до всех капитанов доведено, а дальше капитан сам принимает решение заходить в эти воды или нет", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что возможно наш беспилотник может выполнять задачу по уничтожению врага, а в этот момент на его пути будет гражданское судно. И это тогда будет проблема того капитана, который заплыл в опасную зону. Поэтому Украина была обязана предупредить, что ведет боевые действия в Черном море.

Поэтому можно сказать, что Украина закрыла порты для нормальных стран и судов. Туда теперь могут только зайти корабли третих стран, которые не обращают внимания на международное право. А Украина будет уничтожать все корабли России в этих портах, которые состоят в Черноморском флоте. Это будет продолжатся по той день, пока не наступит новая зерновая сделка.

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