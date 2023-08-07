Так, только за прошедшие сутки российские оккупанты били по Харьковской области из артиллерии, минометов и другого вооружения, пишет Politeka.net.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, враг нанес удар по Харькову ракетой С-300.

Ракетный удар произошел вчера утром. В результате этой атаки было повреждено здание гражданского предприятия в Холодногорском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

А вот в результате обстрелов Купянска получил ранение 31-летний гражданский мужчина. В селе Путниково Купянского района получила ранение женщина 61 лет и ее 65-летний мужчина.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошел пожар», - рассказали в Харьковской ОГА.

Кроме того, в селе Кучеривка Купянского района повреждены частные домовладения, произошел пожар. А в результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание фермерского хозяйства.

В прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Кроме того, продолжаются бои на Купянском направлении.

«Наши военные дали отпор попытке врага пойти в наступление восточнее Петропавловки. Оккупанты отступили с потерями», - рассказали в Харьковской ОГА.

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