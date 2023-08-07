Взрыв произошел в Полтаве, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.
Сообщение о ЧП поступило спасателям 6 августа в 22:15.
Взрыв с последующим разрушением конструкций произошел в одной из квартир на 3 этаже девятиэтажного дома по ул. Цветущая.
В результате были повреждены межэтажные плиты перекрытия между 2-м, 3-м и 4-м этажом, межкомнатные перегородки в квартире, где произошло ЧП.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Массовая ракетная атака: названы две главные цели в Украине, за которыми охотятся россияне
Ухудшило положение наших: у ВСУ новая опасность на Купянском и Лиманском направлении
Ведущая "1+1" Мазур ошеломила невероятным знаком с неба: "Победа Украины уже скоро!"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
На данный момент известно, что в результате взрыва пострадали три человека, двоим из них понадобилась госпитализация в больницу.
«Спасателями спасены 7 человек, 2 человека с инвалидностью эвакуированы и переданы медикам», - рассказали в МВД.
Поздно ночью работы по ликвидации последствий взрыва были завершены. Последствия взрыва устанавливаются.
Полицейские начали уголовное производство.
Предварительная причина – взрыв газа.
"В результате взрыва телесные повреждения получил 73-летний владелец газового баллона, его 72-летняя жена и их 44-летний сосед. Пострадавших с ожогами разной степени и травмами медики госпитализировали в больницу. Также установлено, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько квартир жилого дома" , – говорится в сообщении МВД.
Последние новости Украины:
Оккупанты накрыли смертоносным огнем многоэтажку в Херсоне.
Также сообщалось, что пожар вспыхнул после ракетного удара посреди ночи.
Кроме того, Politeka.net писала, что россия зимой устроит украинцам очередной ад.