В результате взрыва в многоквартирном доме пострадали люди.

Взрыв произошел в Полтаве, пишет Politeka.net со ссылкой на МВД Украины.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 6 августа в 22:15.

Взрыв с последующим разрушением конструкций произошел в одной из квартир на 3 этаже девятиэтажного дома по ул. Цветущая.

В результате были повреждены межэтажные плиты перекрытия между 2-м, 3-м и 4-м этажом, межкомнатные перегородки в квартире, где произошло ЧП.

На данный момент известно, что в результате взрыва пострадали три человека, двоим из них понадобилась госпитализация в больницу.

«Спасателями спасены 7 человек, 2 человека с инвалидностью эвакуированы и переданы медикам», - рассказали в МВД.

Поздно ночью работы по ликвидации последствий взрыва были завершены. Последствия взрыва устанавливаются.

Полицейские начали уголовное производство.

Предварительная причина – взрыв газа.

"В результате взрыва телесные повреждения получил 73-летний владелец газового баллона, его 72-летняя жена и их 44-летний сосед. Пострадавших с ожогами разной степени и травмами медики госпитализировали в больницу. Также установлено, что в результате взрыва серьезно повреждены несколько квартир жилого дома" , – говорится в сообщении МВД.

Последние новости Украины:

Оккупанты накрыли смертоносным огнем многоэтажку в Херсоне.

Также сообщалось, что пожар вспыхнул после ракетного удара посреди ночи.

Кроме того, Politeka.net писала, что россия зимой устроит украинцам очередной ад.