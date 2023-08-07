Враг попал в девятиэтажку в Запорожской области.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей, пожар охватил квартиры с 1 по 9 этажа многоэтажки на площади 1400 кв.м. в Орехове.

В ходе оперативного реагирования, когда личный состав ликвидировал пожар, оккупанты снова начали обстреливать.

После завершения атак спасатели потушили пожар. К счастью, в результате атаки жертв нет.

Также сообщается, что сегодня, 7 августа в полночь оккупанты в очередной раз атаковали город.

«В результате враждебной агрессии во многоэтажке снова вспыхнул пожар, в результате которого возникло возгорание квартир с 1 по 2 этаж. Площадь пожара составила 200 кв.м», - рассказали в ГСЧС Запорожской области.

Пожар был оперативно укрощен.

Всего за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 10 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов в Запорожской области.

Добавим, что сейчас в Запорожье и области объявлена ​​воздушная тревога.

"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья!", - говорится в срочном предупреждении.

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