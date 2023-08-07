Как сообщает Politeka.net со ссылкой на спасателей, пожар охватил квартиры с 1 по 9 этажа многоэтажки на площади 1400 кв.м. в Орехове.
В ходе оперативного реагирования, когда личный состав ликвидировал пожар, оккупанты снова начали обстреливать.
После завершения атак спасатели потушили пожар. К счастью, в результате атаки жертв нет.
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Также сообщается, что сегодня, 7 августа в полночь оккупанты в очередной раз атаковали город.
«В результате враждебной агрессии во многоэтажке снова вспыхнул пожар, в результате которого возникло возгорание квартир с 1 по 2 этаж. Площадь пожара составила 200 кв.м», - рассказали в ГСЧС Запорожской области.
Пожар был оперативно укрощен.
Всего за сутки подразделения ГСЧС ликвидировали 10 пожаров, возникших в результате вражеских обстрелов в Запорожской области.
Добавим, что сейчас в Запорожье и области объявлена воздушная тревога.
"Угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья!", - говорится в срочном предупреждении.
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Также сообщалось о пожаре, вспыхнувшем после ракетного удара посреди ночи.
Кроме того, Politeka.net писала, сколько еще Россия может вести войну.