О большом проколе врага рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Анализируя ситуацию на Бердянском направлении, аналитик сообщил, что 247-й десантно-штурмовой полк противника продолжил постепенное "перемещение на юг", в районе северо-западнее с.Заветное Желание.

«И явно – не по собственному желанию... Насколько я понимаю, история с тем, чтобы отбить с.Старомайорское, для противника бесславно закончилась…», - предположил Машовец.

Но одновременно с этим противник, по словам Константина Машовца, явно пытается любой ценой, удержать с.Урожайное на противоположном берегу р.Мокрые Ялы.

«И даже время от времени пробует оттуда контратаковать в северо-восточном направлении. Однако очевидно, что все эти действия даются 60-й омсбр противника, которая также действует именно в районе с.Урожайное, довольно непросто.

По крайней мере, командование войск противника в этом направлении уже перестало предпринимать попытки растягивать боевые порядки этой бригады на всю ширину полосы украинского наступления... И несколько ограничило круг ее задач», - поясняет Машовец ситуацию на этом участке фронта.

Эксперт также обращает внимание на показательный факт, что командование противника не желает "подпереть" свою 60-ю омсбр, которая уже длительное время находится под давлением передовых подразделений ВСУ и понесла немалые потери, каким-либо подразделением, частью или соединением из состава своего второго эшелона.

Однако утверждает Константин Машовец, это вполне объяснимо. Ведь на противоположном фланге (район с.Приютное и "окрестности") ситуация для российских захватчиков тоже накаляется.

«В полосах обороны его 394-го и 71-го мсп передовые подразделения ВСУ активно обходят сам поселок с северо-востока. И может так случиться, что, в конце концов, они его обойдут. И тогда "роль и место" всего этого "второго эшелона" резко возрастет...», - поясняет Машовец

Военный аналитик также обращает внимание на недостаточное количество у врага полков и бригад на этом направлении.

«Тут еще есть 5-я отдельная танковая бригада, так это те же – "бурятские танкисты из Улан – Удэ". Ее подразделения сейчас активно прячутся по балочкам и посадкам в районе с.Керменчик. Но это – скорее, резервный НЗ (не трогай, то – на праздник). Такой себе спасательный круг, когда все посыплется (а оно, уже очевидно, рано или поздно - посыплется), чтобы иметь определенный "резерв времени", для "организованной оптимизации боевых порядков"...», - предполагает дальнейшее развитие событий Машовец.

Также аналитик в очередной раз высказал уверенность в том, что решение российского командования об использовании всех армий Восточного военного округа в первом эшелоне "Восток" было ошибочным.

«Причем, настолько ошибочным, что украинскому командованию благодаря этому удалось "исключить из игры" одну из них (35-ю общевойсковую армию), особенно не прилагая для этого усилий (противник сейчас не может задействовать ее на нужных для него направлениях просто потому, что ее заменить нечем... В том районе, где она сейчас развернута)», - пояснил Константин Машовец.

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