Вооруженные силы Украины уничтожают в 2-3 раза больше артиллерийских установок, чем могут подвозить к фронту оккупанты. Поэтому перелом в этой войне состоится уже скоро, но он будет не в живой силе, а в уничтожении вражеской артиллерии.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Павел Черник.

По его словам, не нужно думать, что мол погибнут все российские военные, и они не смогут воевать, это абсолютно некорректно. У врага есть еще большой потенциал в живой силе, тогда как у них могут начаться проблемы с артиллерией.

"Они имеют достаточно большой запас прочности в части живой силы, как минимум до 20 тысяч личного состава ежемесячно они замещают, и мы пока отменить это не можем. На мой взгляд, серьезный перелом произойдет не в живой силе, а в первую очередь, что касается артиллерии. Здесь лежит философия нашей победы, ну и конечно, если у нас появится авиация", - говорит Петр Черник.

Как рассказал эксперт, война на 95% остается войной артиллерии. Больше 4,5 тысяч стволов мы уничтожили, а в начале этой войны они имели рабочих 5,5 тысяч стволов. При этом на складах в РФ есть очень много старого советского хлама в разнообразной номенклатуре и классификации.

"Вместе с тем они могут полноценно снимать с консервации и доставлять в Украину для ведения боевых действий 200-300 пушек в месяц, а начиная с мая произошел фундаментальный перелом. В мае мы уничтожили 553 артиллерийских установки, в июне рекорд абсолютный – 688 и в июле 10 пушек не дотянули до июньского рекорда. Итак, мы третий месяц по меньшей мере втрое истребляем больше артиллерии, чем они могут пополнить", - рассказал Петр Черник.

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