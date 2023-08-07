Военный Максим Жорин прокомментировал, могут ли россияне пойти в наступление. Об этом защитник поделился в эфире "Фабрике новостей".

"Даже те резервы, которые мы догадываемся, знаем и видим, даже их сегодня достаточно, чтобы увеличить линию фронта. Дело в том, что Россие сейчас действительно не легко и она на всех направлениях и они вынуждены где-то понемногу, а где-то сильно отступать, но они понимают наши возможности, нашей армии", - рассказал защитник.

Военный также добавил, что россияне понимают, что даже с западной техникой у Украины меньше ресурсов, чем у них. Поэтому нельзя отбрасывать такую возможность, что Россия может увеличить линию фронта за счет тех подразделений, которые возобновлены или недавно были созданы.

У них достаточно сил, но не настолько, чтобы они захватили существенную часть территории Украины. Но они могут это попробовать, чтобы увеличить линию фронта.

Защитник также добавил, что сейчас оккупанты активно перебрасывают в Бахмут дополнительные резервы. Они там хотят не только остановить наступление ВСУ, но и вернуть утраченные позиции, а также пойти дальше на захват Донецкой области в целом, как и планировали.

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