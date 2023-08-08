Главное задание на войне – уничтожать противника, и ВСУ успешно с этим справляются вокруг Бахмута. И в этом направлении важнее не именно продвижение, а хитрая тактика по уничтожению оккупантов.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, в ситуации с Бахмутом нужно обращать внимание не на продвижение наших сил и взятие города. Куда более важнее, как эффективно ВСУ заманивают врага в Бахмут и уничтожают его в этой ловушке.

"Более важно, как эффективно мы уничтожаем противника, не предоставляя ему возможности отвести от Бахмута свои подразделения. То есть, то постоянное давление, которое мы совершаем даже без продвижения вперед. Оно имеет целью привлечь как можно больше ресурсов противника именно на эту локацию. С военной точки зрения зайти в Бахмут не будет большой такой победой для нас, потому что он серьезного такого значения не имеет", - говорит Сергей Грабский.

Как отмечает эксперт, основная задача любой армии – это уничтожение противника, а эту задачу ВСУ выполняют даже без перемещения и продвижения вперед.

"Наша задача сейчас не продвижение по территории, не освобождение территории, а именно уничтожение противника. И как эффективно уничтожаем на этом направлении говорит о многом. Да, когда наши войска продвигаются и продвигаются даже на 2,5 км, что чрезвычайно важно, но здесь просто выставляются приоритеты. Я понимаю, что Бахмут стал такой медийной точкой, и все ждут, когда его освободят. Но, простите за определенный цинизм, нам ну нет смысла его брать сейчас. Чем больше они туда направят войск, тем меньше вероятность того, что эти войска будут применены на другом направлении", - подытожил эксперт.

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