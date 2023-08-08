Существует три сценария завершения войны – военный, политический и "фантастический". И каждый из этих вариантов имеет свои нюансы и подводные камни.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По словам эксперта, военный путь окончания войны в Украине может быть напрямую связан с избирательной кампанией в США. В этом случае украинцы с помощью американского оружия получат победу над Россией. И Байден в этом наиболее заинтересован, так как претендует на второй президентский срок.

Еще один вариант – политический, то есть переговоры. Однако, здесь, как отмечает Жданов, нужно обращать внимание на важный момент – начало переговоров до выведения российских войск из Украины, или после.

"Вариант, который может быть политическим. То есть, если этот саммит, который прошел в Джидде, получит свое продолжение и будет проходить на полях саммита G-20 в Индии, вот, ну Бог его знает, может быть он будет. Там, правда, есть уже как бы подводные камни свои, и народ начинает волноваться, думаю не зря. В плане того, что из формулировок наших представителей и формулировок гостей этого форума пропал пункт номер один – вывод российских войск с территории Украины", - говорит эксперт.

Также по словам Жданова есть еще один вариант – фантастический. Это если каким-то чудом в РФ поменяется власть, и новые правители откажутся от идеи войны в Украине.

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