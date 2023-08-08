Удары по Чонгарскому и Геническому мостам – это только начало стратегии ВСУ по перерезанию логистики оккупантов. Такие удары будут продолжаться, а это в свою очередь может предотвратить подрыв россиянами Крымского титана.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, пока что военную логистику оккупантов на Юге полностью не перебили, удары по мостам – это только начало. Однако, повреждения Чонгарского и Генического мостов уже добавили сложности противнику.

"Даже вот такой оперативный контроль уже дает россиянам такой посыл – не использовать эти мосты для выполнения переброски военной техники, особенно боеприпасов или топлива, так как в любой момент может прилететь ракета, и уже будет серьезное поражение. Но это только начало, эти два моста после их уничтожения, а они будут однозначно уничтожены, в конце концов будут разбиты и добиты, оставят всего лишь один путь для движения всех сил и средств россиян, в том числе и гражданского трафика, через Армянск, через Перекоп", - говорит Роман Свитан.

Как отмечает эксперт, это близко к Херсону, это близко к Олешкам, на которых уже есть наш гарнизон. Готов один, по крайней мере, гарнизон, потому что около 5-7 на левом берегу уже плацдармов созданы для форсирования Днепра.

"То как раз этот Армянск и Перекоп, они будут загружены российским трафиком – и гражданским, и военным. Это не даст возможности россиян подорвать завод "Крымский титан". Это очень грамотный и правильный такой подход. То есть, мы уничтожаем мосты, перенаправляем все на Армянск, а они ж подрывать для своих уж точно не будут. Ну а после форсирования Днепра, ну и выхода на Армянск, может еще успеем решить вопрос до взрыва Крымского титана. Чтобы не дать случится химической угрозе и такой экологической катастрофе", - говорит Свитан.

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