Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как россияне собираются толпами в одном месте. Об этом эксперт поделился в своей сводке.

Эксперт отметил, что в сводке Генштаба прозвучало, что россияне собираются большими группами в учебных заведениях на оккупированных территориях. Даже в одном из таких в Запорожской области солдаты устроили казармы.

"Раз Генштаб дает это уже в своей сводке, значит туда должно скоро что-то прилететь. Может быть уже прилетело. Либо Хаймарс, либо что-то еще, что достает до этого населенного пункта", - сообщил эксперт.

Специалист добавил, что у России может обвалится фронт в районе Угледара. Тогда силы обороны пойдут на Волноваху и выйдут на Мариуполь. Таким образом будет решаться главная задача данного контрнаступления - выход к Азовскому морю.

При этом эксперт рассказал, что у украинской авиации могут быть удачные и неудачные удары. Так можно часто встретить, когда заявляется в сводке Генштаба о том, что ВСУ нанесли два авиаудара по локациям с ПВО противника. Но в итоговой инфографике можно увидеть только одну уничтоженную установку. Это просто констатация факта и тут нет ошибки.

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