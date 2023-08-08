На Купянском направлении оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны, это делается с целью отвлечь украинские силы обороны от направления главного удара – южного.

Об этом в эфире ютуб-канала "Новинарня" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, если бы была такая возможность, ВСУ воевали бы исключительно на юге. Ведь ни для кого не секрет, что это главное направление удара. И для оккупантов это не секрет, поэтому они пытаются отвлечь наши силы своими попытками наступать в районе линии Сватово-Кременная, а попытка удара по Купянску была отбита.

"Они же реалисты, они понимают, что их никто далеко не пропустит, не прорвут они там нашу линию обороны. Но их задача оттянуть туда достаточное количество наших сил, чтобы все силы не ушли на Юг. И эту задачу они выполнили. Они на самом деле не могут взять Купянск? Нет. Они могли бы взять Купянск, если бы там были только те силы, которые там стояли до того. И очень долго мы старались так сделать, очень долго пытались не бросать туда резервы, а отбиваться только теми силами, которые там были", - говорит эксперт.

И добавляет, что закончилось все в поселке Надежда. Когда оккупанты взяли этот поселок, было принято решение бросить туда дополнительные наши резервы.

"Вот когда они взяли поселок Надежда, стало понятно, что есть реально угроза прорыва нашей обороны. И тогда было принято решение все же использовать туда часть резервов, которые готовились к наступлению. К сожалению, этого орки добились. Но, соответственно, на этом их наступление там захлебнулось. От Надежды их отбили, вот пока они наступают на Лиманском направлении, тоже отобьют, но это значит, что и туда придется перебросить именно из резервов. Ну то есть никто им там не даст прорвать линию обороны, но вот сколько нам это будет стоить в контексте тех сил, которые не доедут на Запорожский фронт. Ну уж вот как выйдет", - подытожил Дикий.

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