Встреча Путина с президентом Турции Эрдоганом запланирована на конец августа. Теперь российский диктатор стоит перед дилеммой – ехать или не ехать – и то, и то проблематично.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

По его словам, вопрос визита Путина в Турцию остается открытым, потому что у него есть два прямо противоположных резона, и оба максимально просты.

"Один называется: мне очень страшно побывать в лапах Эрдогана, в заложниках, потому что он может со мной сделать все что угодно, под угрозой того, что выдаст меня в Гаагу, просто все, что угодно. Это один. Второй резон: а если не в Турцию, то куда? В смысле, если не я, то кто? Если я никуда вообще не поеду много лет теперь, меня точно свергнут, потому что я теперь никто получается. Какой же я президент, если никуда не езжу? Куда-то надо ехать", - иронизирует Михаил Шейтельман.

По его словам, выбор, куда поехать, у Путина небольшой и весьма проблематичный.

"Если не в Турцию, то куда? В Индию, как выяснилось, нельзя, не рискнул, не поехал. В ЮАР нельзя. А куда можно тогда? То есть Турция и Китай – два первых кандидата, чтобы туда поехать. Потому что граница, вот она, рядом, то есть можно пересечь, а не лететь через весь мир. То есть у него, я думаю, что сейчас идет большая внутрикремлевская борьба на тему ехать или не ехать. Вот поэтому для него большая проблема не ехать, но такая же как большая проблема ехать", - добавил эксперт.

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