Бундестаг одобрил поставку в Украину дальнобойных ракет Taurus. Эти ракеты могут достать и до Москвы, однако, скорее всего ВСУ будет запрещено использовать их на территории РФ. А вот на южном фронте это оружие может изменить ход войны.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, ракеты Taurus действительно по свой дальности могут достать и до Москвы, однако, нам никто не позволит запускать их в ту сторону. Другое дело Крым и Крымский мост.
"Если партнеры нам передают какое-то вооружение и просят что-то не делать, мы уж точно не будем этого делать, естественно не будет. Но они решат другой вопрос – по Крыму и по Крымскому мосту в том числе. Потому здесь действительно ракеты дальнобойные, они дальше идут чем переданные нам ранее SCALP и Storm Shadow. Это так называемые экспортные варианты, они с уменьшенной дальностью, они не все доходят до Керченского моста", - говорит Свитан.
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По словам эксперта, вот немецкие ракеты Taurus точно дойдут и до Крыма, и до Керченского моста.
"Сама по себе ракета она, примерно, аналогичная как Storm Shadow и SCALP, но правда система управления там четырехканальная. Очень сложно на нее как-то реагировать, вернее, как-то ее сбить с курса. То есть, ну все что немцы делают, оно такое серьезное в этом смысле. Потому есть возможность несколькими ракетами уничтожить, или по крайней мере повредить Крымский мост уже окончательно, чтобы по нему в ближайшие полгода ничего не ходило, и не ездило", - добавил Свитан.
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