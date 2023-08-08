Отдых на популярном пляже в украинской столице обернулся настоящим ужасом

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на киевских спасателей, трагедия произошла на озере «Радужное».

Там погиб ребенок. Как рассказали спасатели, сообщение о том, что на озере "Радужное" во время купания из виду пропал ребенок, они получили днем ​​7 августа.

Во время поисков водолазы нашли тело девочки в 10 метрах от берега.

«Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения достали тело девочки из глубины 1.7 м в 10 м от берега и передали его правоохранительным органам», - рассказали спасатели.

Причины и обстоятельства трагического случая будут устанавливаться полицейскими.

Спасатели еще раз обращаются к украинцам с призывом не пренебрегать правилами безопасности.

«Смотрите за малолетними детьми и не разрешайте им купаться самостоятельно, без взрослых!», - подчеркивают в ГСЧС.

Ранее стало известно о трагедии на реке Днепр в заливе Собачье Гырло.

По словам киевских спасателей, тело мужчины находилось на глубине 12 метров и в 30 метрах от берега.

Обстоятельства и причины ужасного случая устанавливают правоохранители.

Также сообщалось, что в воскресенье, 6 августа, сразу два человека погибли на водоемах в Киеве.

Первый вызов поступил из озера Редькино, где на поверхности воды в 5 метрах от берега обнаружили тело мужчины.

Второй несчастный случай произошел по адресу ул. Набережно-Корчеватская. Спасателям сообщили, что у дамбы тонет человек.

«Водолазы обследовав берег и дно реки Коник, обнаружили тело мужчины на расстоянии 12 м от берега на глубине 5 м. С помощью водолазного снаряжения тело было доставлено на берег и передано правоохранителям», - рассказали в ГСЧС Украины в Киеве.

Пятого августа тоже не обошлось без трагедий.

В тот день в Службу спасения 101 от правоохранителей поступило сообщение о том, что тело человека находится в озере Верховина в Святошинском районе столицы.

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Также сообщалось, что трагедией закончились поиски девочек в Черниговской области.

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