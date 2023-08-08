Як повідомляє міністр МВС Ігор Клименко, станом на ранок 8 серпня загинуло 7 людей.
Кількість постраждалих збільшилась до 67. З них - 29 працівників поліції, 7 рятувальників та 2 дітей.
«Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», - повідомив Ігор Клименко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що однією з жертв атаки став полковник служби цивільного захисту, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.
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За даними прокуратури, російські окупанти вдарили по Покровську ракетами «Іскандер».
Внаслідок атаки постраждали житлові будинки ї інші цивільні об’єкти.
Декілька багатоповерхівок у центральній частині міста, приватні будинки, магазини, будівля пенсійного фонду та автівки.
Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місці обстрілу.
Росіяни вдарили по центру Покровська вчора ввечері. Здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста.
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Також повідомлялось, що ворог влучив у багатоповерхівку у Запорізькій області.
Також повідомлялось про пожежу, яка спалахнула після ракетного удару посеред ночі.