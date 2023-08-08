На Южном направлении российские оккупанты пытались достаточно жестко контратаковать, однако завершилось все «хаотичными движениями».

Об этом сообщил журналист и боец ВСУ Кирилл Сазонов, анализируя обстановку на поле боя.

«То есть вроде и лезут, но уже не синхронно и кто где. Нашим все равно было достаточно трудно, но эти попытки противника результатов не дали.

Резервы, как я и писал, они запускать не спешат. Держат на второй линии. Похоже, Кремль смирился со взломом своей первой линии обороны и будет жестко держать вторую», - констатировал Сазонов.

Оценивая ситуацию на Лиманском и Купянском направлении, журналист и боец ВСУ отметил, что «на Лимане и Купянске» российские оккупанты «наступали всерьез».

«Имея задачу именно на продвижение, чтобы потом стратегически угрожать Славянску и поставить под удар Харьковское направление. Недели две уже это процесс идет, они туда много перебросили, но реально продвинуться не смогли», - сообщил Сазонов.

Добавим, в Генштабе ВСУ в новой сводке сообщили, что в течение минувших суток произошло почти 40 боевых столкновений.

Также появились обновленные данные DeepState. Так, согласно карте, Силы обороны Украины смогли откинуть российских оккупантов южнее населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.

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Также сообщалось, что оккупанты накрыли жилые дома из "Градов".

Напомним также, что ВСУ имеют все шансы обвалить Южный фронт.