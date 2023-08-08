Сандра Буллок потеряла любимого человека. На 58-м годе жизни ушел из жизни любимый Сандры Буллок, фотограф Брайан Рэндалл.
По словам членов его семьи, Брайан Рэндалл скончался в субботу. В заявлении говорится, что любимый Сандры Буллок умер после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
Брайан скрывал свою болезнь, решив сохранить свой диагноз в тайне.
"Те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу", - говорится в заявлении семьи Брайна Рэндалла.
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Также семья фотографа выразила благодарность врачам, боровшимся с этой болезнью.
"И поразительным медсестрам, ставшим нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами", - отметили в семье Рэндалл.
Члены семьи Брайана обратились к общественности с просьбой о конфиденциальности.
«Сейчас мы просим о конфиденциальности, чтобы грустить и смириться с невозможностью попрощаться с Брайаном», — говорится в заявлении с подписью «Его любящая семья».
Сандра Буллок и Брайан были вместе с 2015 года. Звезда Голливуда и фотограф познакомились незадолго до дня рождения сына Буллок, на который Рендалла пригласили в качестве фотографа.
Впоследствии Сандра Буллок и Брайан подтвердили свои отношения. В прессе постоянно появлялись слухи об их свадьбе, но официально женаты они не были.
Фанаты Сандры Буллок восхищались их парой.
«Когда ты счастлив с кем-то, это всегда хорошо. В этой непрерывной погоне за счастьем инстинктивная, настоящая, искренняя, аутентичная любовь является важнейшей составляющей счастья....»,
«Такая шикарная пара»,
«Они выглядят очень счастливыми» , – комментировали поклонники Буллок ее фото с Брайаном в соцсетях.
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