Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт вкусного блюда из баклажанов. В частности, кулинар предложил приготовить фаршированные баклажаны. Сама подача блюда по рецепту "Мастер Шеф" Клопотенко вызовет интерес.
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также предложил добавить к фаршированным баклажанам кетчуп. Добавление кетчупа сделает блюдо более сочным и раскроет его вкусовые особенности. Кулинар уверяяет, что такой способ обогащения вкуса блюда привлечет внимание маленьких гурманов.
"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые вам понадобятся дляприготовления блюда:
Для баклажанов:
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- 2 баклажана
- 300 г куриного фарша
- 1 яйцо
- ⅓ ч. л. соли
- 1 упаковка кетчупа для детей
- 70 г твердого сыра
"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что необходимо включить духовку и разогреть ее до 180 градусов. Надлежащим образом помойте 2 баклажана и разрежьте их пополам, оставив плодоножку нетронутым – она поможет удерживать сок внутри овоща.
Используя столовую ложку, осторожно извлеките середину баклажанов, создавая "челноки".
Как отметил "Мастер Шеф" Клопотенко, после этого приготовьте начинку, поместив 300 г куриного фарша в глубокую миску. Добавьте 1 яйцо, 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку детского кетчупа. Полностью перемешайте ингредиенты, чтобы обеспечить равномерное распределение.
Подготовьте пергаментную бумагу на противень и разместите на нем баклажаны-челноки. Начините начинкой каждого баклажана. На крупной терке натрите 70 г творога, затем равномерно посыпьте этим сыром каждую половинку баклажана. Разместите подготовленные баклажаны в духовке и запекайте в течение 20 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.
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