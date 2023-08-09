Те подготовленные сто тысяч человек уже вошли в боевое соприкосновение с нашими частями.

Если россияне выдавят нас за Оскол и Северский Донец, то дальше они не продвинутся – эти две преграды, они практически непроходимы для россиян, как и Днепр. Южные и западные берега выше восточных и северных там, где находятся сейчас россияне.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации на фронте, упомянув динамику последних процессов - как продвигались войска.

«Россияне находятся в низинах, поэтому выйти из этого треугольника они не смогут. Это не стратегическая задача, а задача оперативная, они хотели связать наши резервы, которые должны форсировать Днепр или идти на прорыв Запорожского направления, но получилось так, что мы их связали.

Те подготовленные сто тысяч человек уже вошли в боевое соприкосновение с нашими частями, которые там находятся в режиме активной обороны. Россиян связали боями и они уже оттуда не выйдут. Части, которые были в боях, их уже в режиме резервов использовать нельзя, и перебрасывать тоже, ведь уменьшится плотность войск. В итоге, они хотели там связать наши силы, но были связаны сами на Луганском направлении» - делится эксперт.

Как отметил специалист, у оккупантов не хватает резервов, чтобы закрыть полностью южный фронт. И есть участки, где находятся несколько полков и когда ВСУ пройдут основную линию обороны ниже Старомайорского, там уже будут очаговые сопротивления. При этом стратегические резервы оккупантов находятся в Токмаке и Мариуполе.

Поэтому то, что после прохода линии обороны можно спокойно идти к Азовскому морю - не верно, ведь Россия может ударить в фланги.

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