Военный эксперт Роман Свитан рассказал, как обстоят дела на левом берегу Днепра за Херсоном.. Об этом специалист рассказал в эфире 24-го канала.

Как отметил специалист, Украина подготовила уже несколько плацдармов на левом берегу Днепра под Херсоном. Там оккупанты не могут ничего с ними сделать, так как Украина прикрывает свои войска при помощи артиллерии. Поэтому если россияне попытаются выбить ВСУ, их сразу накрывает наши защитники с другого берега.

"Уже есть готовность к форсированию Днепра. Что такое форсирование? На левом берегу должен быть наш гарнизон, который удерживает левый берег, дальше с правого берега выходят инженерные войска, настраивают понтонные переправы либо типа барж и начинают перебрасывать войска и технику на левый берег и дальше она может двигаться от замысла Главкома", - добавил эксперт.

Специалист рассказал, что войска могут заниматься расширением плацдарма после форсирования или сразу йти в сторону Армянска. Это только будет зависеть от замыслов командования ВСУ. И с этим оккупанты ничего не могут сделать, ведь подойти авиацией они не могут, так как ПВО прикрывает ВСУ. По земле оккупанты ничего не могут сделать, так как их отгоняет наша артиллерия.

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