Также российское командование вероятно будет вынуждено вывести свои войска из потенциального "котла".

После того как украинские вооруженные силы успешно прорвутся через Крымский мост, достигнут населённого пункта Армянск, уничтожат мосты и установят огневой контроль над выходом из Арабатской стрелки,у рф действительно будут проблемы. Это мнение высказал Роман Свитан, бывший военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Единственным вариантом для россиян в таком случае станет демонстрация "жеста доброй воли":

"У россиян найдется только один выход – жест доброй воли и бежать в россию вплавь" - делится эксперт.

Также российское командование вероятно будет вынуждено вывести свои войска из потенциального "котла" около Мелитополя, Токмака или Энергодара, как только украинские силы начнут форсирование Днепра и продвинутся на некоторое расстояние в направлении Азовского побережья.

Эксперт предполагает, что такой вывод войск будет предпринят российским командованием, чтобы попытаться укрепить свои позиции на территории Донбасса.

Также по словам эксперта, россияне находятся в низинах, поэтому выйти из треугольника на Луганщине они не смогут. Это не стратегическая задача, а задача оперативная, они хотели связать наши резервы, которые должны форсировать Днепр или идти на прорыв Запорожского направления, но получилось так, что ВСУ их связали.

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