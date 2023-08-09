Ситуация в городе Авдеевка сейчас очень сложная. Об этом рассказал майор МВД, боец ​​«Легиона Свободы» Максим «Лютый» Морозов в интервью Василию Голованову.

"Я и мое подразделение находимся в городе Авдеевка. Ситуация здесь чрезвычайно сложная и тяжелая, но, слава Богу, пока контролируемая. Враг все это время предпринимает попытки штурма Авдеевки, попытки окружения с Юга и Севера, пытаясь закрыть ее в кольцо, потому что осталась одна дорога, которая ведет в город, и соответственно пытаясь там с юга перерезать ее через Ласточкино и Северное, а с Севера зайти со Степного, закрыть Авдеевку, взять в полное окружение", - рассказал военнослужащий.

«Лютый» вспомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения они с бойцами 25-й бригады обсуждали, что не боятся окружения и готовы оставаться в городе до конца.

"За эти уже полтора года полномасштабной войны оцепление не состоялось, и сейчас 53 и 110 бригада не менее героически, не менее самоотверженно обороняют Авдеевку, и все эти планы врага они каждый день умножают на ноль", - подчеркнул Максим Морозов.

Военный добавил, что на Авдеевском направлении события могут развиваться стремительно, если враг сконцентрирует огромное количество живой силы техники в Донецке и перебросит их сюда, но благодаря другим подразделениям сил обороны оккупантам этого не удается.

"Бывают моменты, когда они в Донецке аккумулируют огромное количество живой силы и техники, но наши собратья на других участках, там Кременная, Бахмут или Угледар, наносят ощутимые удары, и они должны делить эту живую силу на все части направления", — добавил офицер.

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Кроме того, Politeka.net писала, что боец ​​ВСУ рассказал, зачем оккупантам Авдеевка.