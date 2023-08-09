В течение суток российские оккупанты массированно били по области из артиллерии, минометов, управляемыми авиабомбами и другим вооружением.

Под удар попали населённые пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В поселке Казачья Лопань, который находится в Харьковском районе, были повреждены шесть частных домов, на местах попадания вспыхнули пожары. В результате этого двое мужчин, 66 и 67 лет, получили ранения.

В городе Купянск был ранен 14-летний мальчик. Он попал в больницу в средне тяжелом состоянии.

Также сообщается, что в течение дня село Подолы, принадлежащее к Купянскому району, находилось под постоянными обстрелами. В результате повреждены несколько частных домов и возникли пожары. Село Кучеривка, также в Купянском районе, тоже было обстреляно, что привело к повреждениям частных домов и автомобилей, а также лесному пожару.

В результате массированных обстрелов города Волчанск были повреждены несколько частных домов и элеватор.

Кроме того, россияне нанесли управляемый авиаудар по поселку Купянск Узловой. Там повреждено здание гражданского предприятия. В селе Серый Яр, также принадлежащему к Купянскому району, повреждены четыре частных дома, возникли пожары.

По данным ОВА, в течение суток пиротехники ГСЧС осмотрели более 6 гектаров территории и ликвидировали 68 взрывоопасных предметов.

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Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.

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