Под удар попали населённые пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В поселке Казачья Лопань, который находится в Харьковском районе, были повреждены шесть частных домов, на местах попадания вспыхнули пожары. В результате этого двое мужчин, 66 и 67 лет, получили ранения.
В городе Купянск был ранен 14-летний мальчик. Он попал в больницу в средне тяжелом состоянии.
Также сообщается, что в течение дня село Подолы, принадлежащее к Купянскому району, находилось под постоянными обстрелами. В результате повреждены несколько частных домов и возникли пожары. Село Кучеривка, также в Купянском районе, тоже было обстреляно, что привело к повреждениям частных домов и автомобилей, а также лесному пожару.
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В результате массированных обстрелов города Волчанск были повреждены несколько частных домов и элеватор.
Кроме того, россияне нанесли управляемый авиаудар по поселку Купянск Узловой. Там повреждено здание гражданского предприятия. В селе Серый Яр, также принадлежащему к Купянскому району, повреждены четыре частных дома, возникли пожары.
По данным ОВА, в течение суток пиротехники ГСЧС осмотрели более 6 гектаров территории и ликвидировали 68 взрывоопасных предметов.
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Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.
Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал, зачем оккупантам Авдеевка.