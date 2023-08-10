Сейчас проводятся операции по зачистке фланговых направлений, как по восточной, так и по западной сторонам.

В районе Работино ВСУ успешно преодолели первую линию обороны противника и теперь сосредотачивают усилия на расширении своей позиции. Об этом сообщил Роман Свитан, бывший военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Это вызывает панику у оккупантов, так как продвижение украинских войск из Старомайорского направления может привести к утрате контроля над всем Запорожским фронтом.

ВСУ провели маневры в районе островов на реке Днепр. На южном направлении украинские силы успешно уничтожили вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Однако дело не только в одном наступлении, после операций понадобится больше наших людей для дальнейшего продвижения:

"Сейчас проводятся операции по зачистке фланговых направлений, как по восточной, так и по западной сторонам. Особое внимание уделяется обеспечению передвижения на этих направлениях. Планируется установить дистанцию в 15-25 километров" - делится эксперт. Он подмечает, это позволит успешно вводить наши дополнительные войска для последующего наступления и занятия оперативно важных позиций.

Эксперт добавил, после того как украинские вооруженные силы успешно прорвутся через Крымский мост, достигнут населённого пункта Армянск, уничтожат мосты и установят огневой контроль над выходом из Арабатской стрелки,у рф действительно будут проблемы.

Единственным вариантом для россиян в таком случае станет демонстрация "жеста доброй воли".

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