В районе Работино ВСУ успешно преодолели первую линию обороны противника и теперь сосредотачивают усилия на расширении своей позиции. Об этом сообщил Роман Свитан, бывший военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
Это вызывает панику у оккупантов, так как продвижение украинских войск из Старомайорского направления может привести к утрате контроля над всем Запорожским фронтом.
ВСУ провели маневры в районе островов на реке Днепр. На южном направлении украинские силы успешно уничтожили вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).
Однако дело не только в одном наступлении, после операций понадобится больше наших людей для дальнейшего продвижения:
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"Сейчас проводятся операции по зачистке фланговых направлений, как по восточной, так и по западной сторонам. Особое внимание уделяется обеспечению передвижения на этих направлениях. Планируется установить дистанцию в 15-25 километров" - делится эксперт. Он подмечает, это позволит успешно вводить наши дополнительные войска для последующего наступления и занятия оперативно важных позиций.
Эксперт добавил, после того как украинские вооруженные силы успешно прорвутся через Крымский мост, достигнут населённого пункта Армянск, уничтожат мосты и установят огневой контроль над выходом из Арабатской стрелки,у рф действительно будут проблемы.
Единственным вариантом для россиян в таком случае станет демонстрация "жеста доброй воли".
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