План дальнейших действий, по мнению эксперта, включает продвижение к населенным пунктам Завитне бажання, за которыми находится Старомлыновка.

Наличие возможности свободно двигаться в сторону Азовского побережья еще не исключает опасности удара со стороны противника по флангам. Важность фланговой защиты трудно переоценить.

Военный аналитик и бывший полковник ВСУ, опытный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал о результатах текущих боевых действий и сделал прогноз, предсказывая, что в ближайшем будущем российские силы потеряют еще одну позицию.

По словам эксперта, наша территория теперь охватывает Старомайорское в Донецкой области, и мы на пути к Урожайному. В настоящее время Урожайное оказалось под обстрелом с трех направлений: с севера, юга и запада. Скорее всего, в скором времени российские войска потеряют контроль над Урожайным.

План дальнейших действий, по его мнению, включает продвижение к населенным пунктам Завитне бажання, за которыми находится Старомлыновка.

"Они ощущают угрозу и вынуждены отправлять туда свои последние резервы. Это заставит их покинуть всю территорию Запорожского фронта" - заключил эксперт.

Он добавил, что противники будут вынуждены перенастроиться с операций на севере на юг, начиная от Донецка через Волноваху и до Мариуполя. Эти новые условия будут представлять собой совершенно иной вызов для российских сил.

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