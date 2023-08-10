Они на данный момент перебрасывают в большом количестве через эти два моста большие партии военной амуниции, но потом уже не смогут.

По этим двум мостам россияне могли свободно обходить и выходить из-под Мелитополя в Крым сразу или передвигаться в сторону назад на Мелитополь. Если взять дорогу под оперативный контроль, будет реально выйти на Азовское побережье. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

«Для того чтобы перенаправить движение в сторону Армянска перебились естественно два моста. Не уничтожили, но взяли под огневой контроль. А это значит российские военные уже прекрасно понимают, что любое движение по этим мостам особенно в какой-то технике или с боеприпасами, топливом, может быть остановлено – нанесен удар и выведение из строя.

Потом будет слишком тяжело, потому они сейчас на данный момент перебрасывают в большом количестве через эти два моста большие партии военной амуниции, но потом уже не смогут. Это даст хорошую возможность двигаться в сторону Крыма и уничтожение этих двух мостов не даст россиянам уже куда-то убежать после нашего движения» -делится эксперт.

Также в районе Работино ВСУ успешно преодолели первую линию обороны противника и теперь сосредотачивают усилия на расширении своей позиции. Об этом сообщил Роман Свитан, бывший военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Это вызывает панику у оккупантов, так как продвижение украинских войск из Старомайорского направления может привести к утрате контроля над всем Запорожским фронтом.

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