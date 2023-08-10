Паузы в массированных пусках российскими оккупантами ракет по территории Украины связаны с накоплением боекомплекта. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью Анастасии Федор.

"Я не вижу этих пауз дольше 2-3 недель, они за то время приводят к техническому состоянию в первую очередь свои ракетоносители, здесь самая большая проблема, потому что с самими ракетами, к сожалению, уже проблем нет. В пределах от 80 до 100 ракет, в первую очередь Х-101, 3М14 "Калибр" и ракеты ближне-среднего радиуса, такие как Х-31, Х-35, Х-59 научились строить, и так будет дальше. Думаю, выше этого показателя не прыгнут, но 40 ракет в месяц – это все равно много.

И действительно, они помешаны на сакральных датах. Приближается День флага и День Независимости, для них это как красная тряпка для быка, они никогда не примут украинскую независимую государственность, и, вероятнее всего, под эти даты нам следует ожидать каких-то более массированных залпов всеми разновидностями ракет, которые у них есть плюс "шахеды"", - заявил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что противник осознает, что он терпит стратегическое поражение в этой войне, поэтому прибегает к классической и понятной для него тактике выжженной земли.

"Вот он и уничтожает, потому что не может смириться с тем, что украинцы решили жить без них и строить свое независимое, преуспевающее государство. К величайшему сожалению, такая суровая, жестокая, беспощадная, болезненная действительность", — добавил Петр Черник.

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