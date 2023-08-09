Президент Владимир Зеленский показал видео с места очередного смертельного удара российских террористов по Запорожью. По состоянию на данный момент известно уже о трех погибших гражданских. Продолжается спасательная операция.

Как уточнил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, оккупанты разрушили храм и торговые точки в Шевченковском районе города. Медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.

Пока известно о 5 пострадавших, но их количество может увеличиться, поскольку во многих квартирах выбило окна, разлетелись обломки стекла.

"Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Работиного. Артиллерией оккупанты били по Ровнополью, Новодаровке, Ольговскому, Пятихаткам, Лобковому и Каменскому.

За день сотрудникам правоохранительных органов поступило 35 сообщений о разрушении домов и имущества жителей Запорожского, Пологовского и Васильевского районов.

При этом наши защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Также сообщалось о последствиях нового авиаудара.

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