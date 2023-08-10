Ночью российские захватчики нанесли сильный удар по городу на Харьковщине.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, в полночь враг нанес удар по Купянску управляемой авиабомбой ФАБ-250.

«Повреждено здание горсовета. В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом», - сообщили в ОГА.

Предварительно без пострадавших На эту минуту информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

Также сообщается, что за прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого вооружения обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

В частности, под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Первомайское, Чернещина, Подолы, Двухлетняя, Масютовка и другие населенные пункты.

В результате атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки, вспыхнули пожары.

В Харьковской ОГА также сообщают, что на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах Синковки и Ивановки. Враг понес потери.

ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500 килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС России, бывших советских республик и стран-заказчиков.

ФАБ-500 использовалась над Афганистаном советскими и союзными афганскими войсками на протяжении 1980-х годов.

Также ФАБ-500 использовали над Сирией как российские, так и сирийские военные самолеты.

С начала полномасштабного военного вторжения Россия активно использует ФАБ-500 для бомбардировки Украины.

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