Про наслідки, як пише Politeka.net, повідомили в Рівненській ОДА.

«На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Жертв - немає», - повідомили в ОДА.

На місці події працюють майже 50 рятувальників, 14 одиниць техніки, задіяний пожежний потяг.

Також на місці працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

«Хімічний та радіаційний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде», - запевнили в Рівненській ОДА.

Додамо, що в нафтобазу на Рівненщині раніше вже влучала російська ракета. На початку повномасштабного військового вторгнення загарбники здійснили ракетний удар по нафтобазі у місті Дубно.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Відбулось 30 бойових зіткнень.

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Крім того, Politeka.net писала про нові потужні вибухи під Москвою.