Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД, утром в больнице скончалась еще одна женщина.

Как сообщается, по состоянию на утро 10 августа погибли три человека, девять - травмированы. Один человек в тяжелом состоянии.

Среди травмированных – 11-месячный ребенок.

Российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и женщин 19 и 21 года.

«Одному из погибших обломок попал в грудную клетку, в сердце. Мы проводили реанимационные действия, но... там без шансов", - рассказывал после атаки на Запорожье фельдшер скорой помощи.

Очевидцы атаки также говорят, что ракета пролетела прямо над ними.

Ранее в ОП сообщили, что российский ракетный удар по Запорожью был предварительно нанесен ракетой «Искандер».

«Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ. В результате удара разрушено здание церкви, повреждены дома и магазины», - сообщили в ОП.

Впоследствии выяснилось количество пострадавших многоэтажек.

В Горсовете уточнили, что кроме торговых и образовательных заведений, пострадали 13 многоэтажек – в них выбиты окна и повреждены балконы. По предварительным данным, пострадало более 400 квартир.

Кроме того, за прошедшие сутки россияне нанесли 82 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

В Гуляйполе в результате атаки пострадала семья: женщины 55 и 66 лет и мужчины 39 и 68 лет. Их доставили в больницу.

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