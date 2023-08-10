Вночі російські загарбники завдали сильного удару по місту на Харківщині.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, опівночі ворог завдав удару по Куп'янську керованою авіабомбою ФАБ-250.

«Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок», - повідомили в ОДА.

Попередньо, без постраждалих На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу с. Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

Також повідомляється, що протягом минулої доби росіяни масовано з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, спалахнули пожежі.

У Харківській ОДА також повідомляють, що на Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Ворог зазнав втрат.

ФАБ-500 — це розроблена в СРСР 500 кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ВПС Росії, колишніх радянських республік та країн-замовників.

ФАБ-500 використовувалася над Афганістаном радянськими та союзними афганськими військами упродовж 1980-х років.

Також ФАБ-500 використовували над Сирією як російські, так і сирійські військові літаки.

З початку повномасштабного військового вторгнення росія активно використовує ФАБ-500 для бомбардування України.

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