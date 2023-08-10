Как пишет Politeka.net со ссылкой на ДБР, несколько месяцев назад между бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной Партии регионов и местным депутатом обострился конфликт.
Скандал возник на фоне блокирования рассмотрения местным советом личных и деловых вопросов экс-нардепа, связанных с отводом земельных участков под строительство.
Сын экс-нардепа решил «помочь» отцу и организовать заказное убийство депутата, являющегося членом постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.
"Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить $8,5 тыс., оценив в такую сумму жизнь своего коллеги», – рассказали в ДБР.
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Сын экс-нардепа, планируя преступление, обратился к двум своим знакомым. Те в дальнейшем должны были привлечь непосредственных исполнителей и в Киеве убить депутата.
В ходе спецоперации работники ДБР имитировали убийство депутата и совершили постановочные фото. Именно их посредник показал заказчику. Организатор заказного убийства был задержан после передачи оплаты за преступление.
«Отец задержанного является бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной «Партии регионов» и действующим депутатом Жмеринского горсовета от «ОПЗЖ». Однако мужчина еще в начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности. Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, недавно добровольно сложивший полномочия депутата городского совета», - рассказали в ДБР подробности резонансного дела.
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