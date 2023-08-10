Командование противника на Бахмутском направлении несколько суток назад начало активную локальную перегруппировку своих сил и средств. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По словам эксперта оккупанты проводят так называемую "тасовку колоды" с целью поддержания должного уровня боеспособности своего первого эшелона. Так, на позиции в самом Бахмуте противник начал подтягивать подразделения своих территориальных войск — они заняли позиции в северной и восточной частях города.

Константин Машовец отметил, что в районе Берховки начали фиксироваться подразделения 85-й отдельной мотострелковой бригады противника, которые здесь появились не только в рамках "уплотнения" боевых порядков, но и для наращивания усилий.

"Ведь направление Богдановка - Берховка, российское командование явно считает наиболее угрожающим для себя в районе севернее Бахмута", — почеркнул военный обозреватель.

Кроме того, продолжилось развертывание подразделений двух кадровых соединений противника (106-й воздушно-десантной дивизии и 150-й мотострелковой дивизии севернее и южнее Бахмута. Тем временем 102-й мотострелковый полк развернулся западнее села Опытное, а подразделения 13-го парашютно-десантного полка фиксируются в районе Подгородного, очевидно, чтобы быть введенными в бой по направлению Ягодное - Богдановка или по направлению на Хромово.

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