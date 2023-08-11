Российское командование на Крымско-Таврическом направлении серьезно "озаботилось" активными рейдовыми действиями ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Эксперт отметил несколко особенностей, присущих боевым порядкам подразделений противника, действующих на отрезке между Новой Каховкой и поселками Малая Лепетиха и Нижний Рогачик.

Во-первых, основу системы обороны противника здесь составляют подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады, усиленные подразделениями 126-й отдельной бригады береговой обороны, но обе бригады обороняются в очень растянутой полосе. Кроме того, на этих участках активно действуют подразделения и сводные тактические группы российского спецназа.

Во-вторых, значительные участки побережья Днепра, а также непосредственно прилегающие к реке территории нашпигованные минно-взрывными заграждениями, наблюдательными пунктами и замаскированными огневыми позициями врага.

"В общем, периодические рейды и налеты ВСУ, а также временные занятия или удержание ими отдельных участков местности на левом берегу Днепра, судя по всему, создает для командования противника "неповторимую оперативно-тактическую атмосферу" на этом направлении", — пишет Константин Машовец.

Эксперт добавил, что контроль российскими оккупантами всего "уреза воды" левого берега Днепра на расстоянии от с. Верхняя Криница до с.Рыбальче вряд ли возможен просто физически.

Последние новости Украины:

Минувшей ночью оккупанты ударили по нефтебазе на Ровенщене, пожар до сих пор укротят.

Также сообщалось о новом серьезном ЧП на ЗАЭС.

Кроме того, Politeka.net писала о причине очередной паники у врага.