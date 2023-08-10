На Бердянском направлении попытка российского командования организовать серию контратак в районе восточнее села Урожайное, закончилась безрезультатно. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В то же время, по словам эксперта, подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады противника отошли с северной и центральной части Урожайного. В районе Приютного продолжаются жесткие ближние бои, врагу все сложнее удерживать территории севернее рубежа с.Приютное - с.Заветное Желание несмотря на то, что по крайней мере две тактические группы 305-й артиллерийской бригады оккупантов целенаправленно работают по этому участку.

"Огневые подразделения этого артиллерийского соединения противника вынуждены достаточно активно маневрировать с целью предотвращения потерь в материальной части, поэтому выполнение ими плановых огневых задач по поддержке собственных войск – довольно существенно осложнено", — объяснил Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что в полосе обороны 37-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов передовые подразделения ВСУ вышли на расстояние менее четырех километров до северных окраин ключевого населенного пункта в этом секторе – села Керменчик.

"На что командование противника было вынуждено отреагировать определенным образом - правофланговые подразделения 37-й омсбр противника были усилены, по крайней мере, еще одним батальоном 125-й омсбр. Однако командование противника и дальше "отказывается" вводить в бой на этом направлении подразделения 5-й отдельной танковой бригады. Судя по всему, оно явно "придерживает" ее для чего-то другого", — добавил эксперт.

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