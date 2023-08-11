"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко говорит, что благодаря насыщенным оттенкам специй и легкой сладости красной алычи этот продукт становится незабываемым кулинарным открытием.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт домашнего кетчупа из алычи. Кулинар обещает, что такой кетчуп сможет обогатить вкус любого блюда. Он идеально дополнит вкус мясных блюд, создавая гармоничный симбиоз.

"Мастер Шеф" Клопотенко говорит, что благодаря насыщенным оттенкам специй и легкой сладости красной алычи этот продукт становится незабываемым кулинарным открытием, которое не оставит равнодушным никого. "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уверяет, даже если вы привыкли к обычному кетчупу на зиму, этот вариант из алычи следует попробовать.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые вам понадобятся:

2 кг красной алычи

200 г сахара

2 ст.л. соли

2 ч.л. хмели-сунели

2 ч.л. кориандра

2 ч.л. паприки

1 ч.л. острого перца

20 зубчиков чеснока

4 ст.л. томатной пасты

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что для начала нужно промыть 2 килограмма алычи, удалить косточки и перебросьте в кастрюлю. Варите в течение 25 минут, пока ягоды не станут пюреобразной массой.

К полученному пюре добавьте 200 г сахара, 2 столовых ложки соли, по 2 чайные ложки хмели-сунели, кориандра и паприки, а также 1 чайную ложку острого перца. Тщательно перемешайте и варите еще 15 минут.

"Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что после этого нужно подготовить банки для стерилизации. После этого добавьте 20 зубчиков чеснока, предварительно пропустите через пресс, а также добавьте 4 столовые ложки томатной пасты. Хорошо размешайте и готовьте еще 10 минут.

С помощью погружного блендера разбейте массу до однородной смеси. Распределите полученный кетчуп в предварительно стерилизованные банки, закрутите их стерилизованными крышками и оставьте для охлаждения.

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