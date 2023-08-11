В Запорожской ОВА, как пишет Politeka.net, сообщили, что количество раненых возросло до 16, среди которых четверо – дети.

Также известно об одной погибшей женщине.

Мишенью врага стала популярная в городе гостиница. Известно, что на его территории работал детский лагерь для детей от 6 до 13 лет. К счастью, до 18:00 всех детишек забрали. Удар был нанесен около семи вечера.

«Их целью были дети»,

«Пока весь мир будет молчать, скажите пока? Уже все видят, что творится в Украине, неужели никто не сможет остановить» , — комментируют пользователи соцсетей новую атаку.

Для удара по гостинице в Запорожье оккупанты использовали крылатую ракету "Искандер-К".

«10 августа россияне в очередной раз попали ракетой в место общественного отдыха. В результате попадания произошло возгорание транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром взрыва, пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. Взрывной волной и обломками частично разрушен объект гражданской инфраструктуры», - сообщали в полиции вскоре после атаки.

Также стало известно, что в этой гостинице не раз останавливались сотрудники ООН.

«Я ошеломлена известием, что гостиница, которую часто использовали сотрудники ООН и наши коллеги из неправительственных организаций для поддержки пострадавших от войны, только что попали под российский удар в Запорожье. Это абсолютно недопустимо…», - отреагировала на удар Гуманитарный координатор Организации Объединенных Наций в Украине Дениз Браун, добавив, что она также останавливалась в этом отеле.

Браун подчеркнула, что количество неизбирательных ударов, из-за которых была повреждена гражданская инфраструктура и из-за которых погибли и получили ранения мирные жители, "достиг невероятных объемов" – и они являются нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, что днем ​​ранее, 9 августа, российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью.

В результате атаки погибли три человека. Среди них – две молодые певицы Кристина и Светлана.

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Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.