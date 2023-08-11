За последние сутки российские оккупанты осуществляли массированные обстрелы населенных пунктов Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 11 августа.

Так, накануне россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района. В результате атаки разрушен дом, погибла женщина 60 лет. 60-летний мужчина был госпитализирован с ранением средней тяжести.

Также сообщается, что в селе Волчанские Хутора Чугуевского района пострадал частный дом. 73-летний мужчина получил ранения, однако ему оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В результате обстрелов в с. Кучеривка Купянского района загорелся лесной пожар. В самом Купянске повреждены два многоквартирных дома и гараж.

Кроме того, управляемую авиабомбу оккупанты сбросили на село Степное Изюмского района. Поврежден частный дом.

Также в ОВА рассказали, что в области продолжается работа по разминированию. Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки обезвредили 84 взрывоопасных предмета.

На Купянском направлении Силы обороны Украины надежно удерживают свои позиции, продвижения у врага нет.

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Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.