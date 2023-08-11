В Запорожской области на Васильевском направлении, как и на Бердянском, у российских оккупантов несколько суток назад начались проблемы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что передовые подразделения ВСУ, действуя из рубежа Лобково - Пятихатки, сумели продвинуться к северу от дороги Т-08-12, обходя село Жеребянки с севера.

По словам эксперта, в ответ на это командование противника приступило к перемещению в полосу обороны своего 429-го мотострелкового полка из соседнего направления подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск.

"В свою очередь противник на главной линии обороны на этом направлении так же, как и на Бердянском направлении начал, судя по всему, формирование второго эшелона, которому и придется ее занимать", — пишет военный обозреватель.

Эксперт отметил, что командование противника уже приступило к подготовке к уходу на рубеж г.Василовка - с.Победное и организации занятия войсками на этом отрезке главной линии обороны.

"По большому счету, на этом направлении у противника просто недостаточно сил, чтобы оборонять в полосе обеспечения широкий фронт. Гораздо проще и эффективнее его уменьшить по ширине, за счет ухода на главную линию и таким образом нарастить тактическую плотность своих подразделений в первом эшелоне, и даже на отдельных участках выделить тактический резерв", — объяснил Константин Машовец.

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