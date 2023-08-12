Силы обороны Украины вбили клин между двумя сёлами-опорниками Работино и Вербовое и фактически вышли на вторую линию обороны российских оккупационных войск. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

При этом основные усилия украинских защитников сосредоточены не на штурм опорников, а на их охват и сковывание. По словам эксперта, российские оккупанты на этом участке ещё с середины июля стали ощущать острую нехватку ресурса.

"Стоит отметить, что у российского командования явно нет ощущения уверенности в новых позициях и они уже занимаются оттягиванием ресурса к Новопрокоповке, пытаясь создать некую линию обороны, но и она уже давно не прямая. Клин продолжает углубляться в оборону врага практически ежедневно", — пишет Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что это вынудило оккупантов даже отвести артиллерию вглубь основной линии обороны, подальше от формирующейся линии боестолкновения, а живую силу посылать в контратаки.

"Очевидно, что при таком развитии событий РОВ вынуждены будут тянуть в Запорожскую область подразделения 22 АК и 49 ОВА и они уже начинают это делать. Результатом таких движений может стать и уже становится ослабление левобережной Херсонщины, которая и до того не отличалась уровнем боеспособности", — подчеркнул эксперт.

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