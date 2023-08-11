На Токмакском направлении российские оккупанты попытались контратаковать по направлению с.Работино - с.Новоданиловка, одновременно уплотняя свои боевые порядки восточнее этого села в сторону с.Вербовое.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что более дурацкое решение российскому командованию было сложно придумать.

"Это все равно что разогнаться и удариться головой о стенку. Ну и соответствующий результат не заставил себя ждать - контратаки противника по указанному направлению не только тотально провалились, но и участок "соприкосновения" передовых подразделений ВСУ с главной линией обороны противника в районе с.Вербовое начал расширяться", — пишет эксперт.

Военный обозреватель объяснил, что в тактике бывают моменты, когда вы вынуждены контратаковать противника, несмотря на его преимущество в силах и средствах, просто для того, чтобы предотвратить еще худшее развитие событий, но это не тот случай.

"Особой потребности "сжечь" пару десятков своих военнослужащих в бессмысленной лобной контратаке на боевые порядки украинской 47-й омбр, у противника не было. Или была?

Дело в том, что в полосе обороны своего 70-го мсп, противник также попытался контратаковать во фланг нашей тактической группе, которая наступает между с.Работино и с.Вербовое. И в отличие от 291-го мсп, там противник продвинулся аж на 200 метров. Вероятно, он продолжит свои попытки здесь "дергаться", но немного сдвинет участок в сторону с.Новопокровка", — добавил Константин Машовец.

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