Группа российских войск во временно оккупированной Луганской области действительно одна из лучших по комплектации личного состава, штатной комплектации подразделений техникой и по обеспечению, но только потому, что все остальные группировки войск в зоне боевых действий хуже неё.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Она лучшая не потому, что в целом лучшая, а потому, что у остальных дела обстоят намного хуже. В целом, луганский филиал РОВ, до начала наступления, отсчёт которому я веду с конца июня, имел оборонный потенциал, но никак не наступательный. То есть, вся эта ГВ весьма неплохо бы и достаточно долго могла бы держать оборону, но не наступать. В свою очередь, их кинули именно в наступление", — объяснил эксперт.

Из этого Александр Коваленко делает несколько выводов. Во-первых, за прошедшие полтора месяца российское наступление не показало никаких результатов. Во-вторых, когда вы кидаете войска, подходящие больше для обороны, в наступление, которое не приносит результатов, то в перспективе возможности вести оборонные действия этой группой войск тоже тают.

"Выводы напрашиваются сами. Российское командование бросило своих леммингов в мясорубку, которая может завершится весьма предсказуемо для всего плацдарма, и мы понимаем не на чью пользу", — добавил военный обозреватель.

Последние новости Украины:

Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.